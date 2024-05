Mutatjuk Meghan Markle Nigériában viselt legemlékezetesebb szettjeit: tele vannak jelentéssel

Meghan Markle és Harry herceg a napokban Nigériába utazott, ami azért is számít jelentős dolognak, mert ez volt az első hivatalos nemzetközi útjuk, mióta 2020-ben visszavonultak. Érdekesség, hogy Meghan 2022-ben az Archetypes nevű podcastjában bejelentette, hogy egy genetikai vizsgálat szerint ő 43%-ban nigériai. A pár a meghívást egyébként Christopher Gwabin Musa tábornoknak köszönheti, aki az ország legmagasabb rangú katonai tisztviselője. A meghívás apropója pedig az volt, hogy a nemzeti jótékonysági szervezet, mely a veteránok jólétéért felel, együtt dolgozik Harry herceg Invictus Games nevű alapítványával, ráadásul a legutóbbi, Düsselfordban rendezett Invictus Games megmérettetésen először debütált Nigéria. Meghan és Harry háromnapos látogatásán számos programon megjelent és Nigéria különböző pontjain tűnt fel. Most összeszedtük Meghan legszebb szettjeit, melyek közül némelyik különleges jelentéssel is bír. Íme:

Az első napon egy földig érő ujjatlan selyemruhát viselt, amelyet Heidi Merrick tervezett. A darab különlegessége, hogy a Windsor nevet viseli, de ez még nem minden. Meghan nagyon odafigyelt a részletekre és olyan kiegészítőket választott, melyekkel a néhai Diana hercegné előtt szeretett volna tisztelegni. Diana ugyanis 1990-ben Nigériába utazott és nagyon hasonló fülbevalót és nyakláncot viselt. Meghan arany fülbevalója a Lanvin márkától származik, míg a nyaklánca az AURate-től.

Nem sokkal később, amikor személyesen is találkoztak a tábornokkal, Meghan tetőtől talpig fehér kosztümbe bújt, amely az Alturazza márkától származik. Harry felesége amellett, hogy igyekszik üzenetet közvetíteni az öltözködésével, a trendekre is nagyon odafigyel. Így azzal is tisztában van, mennyire menőnek számítanak a hegyes orrú magas sarkú cipők, mint amilyet ő is viselt ehhez a szetthez.

Másnap a pár ülő röplabda mérkőzésen vett részt, amihez Meghan Markle egy sokkal nyáriasabb szettet álmodott meg. Ezúttal egy Johanna Ortiz ruhát viselt, amit egy nagyon trendi szandállal egészített ki. Persze az arany ékszerek sem hiányozhattak.

Ezután újra fehér ruhában jelent meg: egy pánt nélküli, földig érő St. Agni darabban tündökölt. Meghan feltűzte a haját, hogy jobban kihangsúlyozza a szett legfontosabb részét, az arany nyakláncot, amelyen egy kereszt lógott. Mint kiderül, ez az ékszer Diana hercegnétől származik, így megint előtte szeretett volna tisztelegni.

A pár másnap Lagosba utazott, ahol Meghan egy különleges csíkos szoknyát viselt, ami egy kézzel szőtt Aso-Oke darab, melyet nigériaiak készítettek és adtak neki ajándékba. Ezt egy fehér inggel és egy fémhatású magas sarkúval egészítette ki.

Végül a sort egy sárga darabbal zárta, amelyet anyák napján viselt és azért volt különleges, mert ugyanezt a ruhát viselte 2020-ban Archie első születésnapján. Sőt, a különleges Carolina Herrera darabot akkor is viselte, amikor Lilibettel való terhességét jelentette be, így ez a ruha duplán fontos számára.

Katalin is viselt már hasonló darabokat, mint Diana:

Galéria / 7 kép 7 alkalom, amikor Katalin hercegné kísértetiesen lemásolta Diana hercegné stílusát Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria