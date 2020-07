Bár alapvetően nem mondanánk, hogy túl sok közös lenne ban és Meghan Markleben, a két híresség most nagyon is egyetértenek abban, hogy a 2020-as nyár egyik kulcsdarabja a szalmakalap. Harry herceg kedveséről már eddig is tudtuk, hogy igazi trendszetter, így őt már tavaly is elcsíphettük egy ilyen darabban, a szalmakalap láz viszont ebben az évben lobbant be igazán, és most már több híresség is inspirálódik Meghan szettjeiből.

forrás: GettyImages

forrás: GettyImages

Például , akit egyetlen hónap alatt többször is elcsíphetünk szalmakalapban. A színésznő úgy tűnik, hogy olyannyira rákapott erre a trendre, hogy lassan nincs olyan program, amihez ne passzintana egy ilyen darabot, ugyanis ez a kiegészítő idén már tényleg túl nőtt a tengerpartokon.

ÉS EZT LÁTTAD MÁR?

Galéria / 6 kép A szalmakalap nem csak a strandon menő, és ezt be is bizonyítjuk Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria