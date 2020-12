Meghan Markle nagyon kedves karácsonyi ajándékkal lepte meg szomszédját

Meghan Markle-ről mindig is megoszlottak a vélemények. Vannak, akik állítják, hogy Harry herceg felesége egy elviselhetetlen, számító ember, míg mások állítják, hogy az egykori színésznő egy nagyon kedves és figyelmes jellem. Hogy mi is az igazság, azt csak azok tudnák elmondani, aki személyes is ismerik Meghan-t, ám a következő sztori inkább az utóbbi feltételezést támasztja alá.

Azt már tudjuk, hogy Meghan Markle és Harry herceg végre megtalálták az álomotthonukat Amerikában, a mesebeli ingatlan szomszédságában pedig igen impozáns szomszédgárda lakik, köztük a TV-s legenda, Oprah. A pár úgy tűnik, nagyon szeretné, ha a környékbeliekkel jó kapcsolatot ápolnának, ezt bizonyítja most Meghan szomszédjának adott ajándéka is, amit maga Oprah mutatott meg egy rövid kis videóban.

A szomszédom, M küldte nekem ezt a kosárnyi finomságot! (Igen, az az M 👑) Megvan az új kedvenc reggeli és esti italom.

Meghan a szuperegészséges brand, a Clevr néhány instant zabital lattéját adta ajándékba szomszédjának, aki azonnal megkóstolta az egyiket, és el volt ájulva tőle. Hát, egy biztos, mi is szívesen lennének Meghan szomszédai!

