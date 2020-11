Meghan Markle ezzel most tényleg történelmet írt

Úgy tűnik, Meghan Markle fejébe vette, hogy nem csak a királyi család tagja akar lenni, hanem azt is, hogy neve emelkedjen ki a magasságok közül. Az, hogy Harry herceg feleségül vette, már önmagában egy történelmi pillanat volt, na meg már azt is tudjuk, hogy sorsfordító is.

Most pedig itt egy újabb lépés, ami miatt Meghan Markle elmondhatja, "na ilyet nem csinált még senki", a lapok információi szerint ugyanis Harry kedves szavazott az amerikai elnökválasztáson, ilyet pedig korábban a királyi család egyik tagja sem tett. Igaz, az egyetlen, akinek lett volna erre lehetősége, az Windsor egykori hercegnéje, Wallis Simpson. A palotában viszont mindig is kényes téma volt a politika, a királyi család tagjai nem is szólalhatnak meg ilyen kérdésekben, Meghan és Harry az elsők, akik kiválásuk után beleálltak a témába.

forrás: GettyImages/Samir Hussein

Ugyanakkor Harry herceg természetesen nem szavazhat, ám korábbi nyilatkozataiban ő is buzdította az amerikaiakat, hogy tegyék le voksukat a szerintük alkalmasabb elnökre, ahogy azt is tudni, hogy ez a pár véleménye szerint egyértelműen nem Trump.

