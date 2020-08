Nem várt fordulat: Meghan és Harry visszatérnek a királyi családba?

Mikor Meghan Markle és Harry herceg az év elején bejelentették, hogy elhagyják a királyi családot, elsőre úgy tűnt, minden hidat felégetnek maguk mögül. A Megxit azóta is lázban tartja a világot, ahogy a családban kialakult viszonyok is, hiszen az még a nyilvánosság számára is világossá vált, hogy bizony a herceg és rokonai között megromlott a viszony. Harry és Meghan amerikai élete is a mai napig egy nagy kérdőjel, mert bár a színésznő a közelmúltban vállalt pár munkát, jövőjük alapjait csak most kezdik lefektetni.

Erről az időszakról fog szólni a párról hamarosan megjelenő könyv is, a Finding Freedom (A szabadság nyomában), melyből már most kiszivárgott egy részlet, ami Harry herceg és Erzsébet királynő megállapodásáról szól. A könyv szerint miután a herceg megállapodott a palotával a családból való kilépéséről, a királynő magához hívatta és leszögezte, hogy támogatja unokája függetlenedését, ám abban is biztos lehet, hogy ő és Meghan bármikor visszatérhetnek a királyi családba.

Ha készen álltok.

A könyv forrása szerint egészen pontosan így fogalmazott Erzsébet királynő, aki ezek szerint úgy gondolja, hogy egyszer eljön az a pont, amikor Meghan és Harry számára már nem lesz megugorhatatlan falat a nyilvánosság bénító figyelme, és a tékozló fiú hazatalál. Hát...majd meglátjuk!

