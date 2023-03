Azt már megszokhattuk, hogy a királyi család tagjairól őrültebbnél őrültebb teóriák terjednek, de a legújabb összeesküvés-elmélet tényleg minden képzeletet felülmúlt.

És nem csak az bizarr, hogy van, aki kitalálta ezt a sztorit, hanem a legdurvább, hogy több ezren gondolják igaznak és még egy fórumot is létrehoztak, ahol különböző információkkal támasztják alá.

De miről is van szó pontosan?

Az alapállítás az, hogy Harry herceg és Meghan Markle nem Archie és Lilibet szülei. Sőt, rengetegen gondolják azt is, hogy Harrynek és Meghannak igazából nincsenek is gyerekei.

A híreket terjesztő kommentelők két táborra szakadtak. Azokra, akik úgy gondolják, hogy Meghan és Harry valóban szülők, tényleg született két gyermekük, viszont gyermekeik védelmében dokumentumfilmjükben és a megjelent fotókon szándékosan más gyerekek szerepelnek annak érdekében, hogy még véletlenül se ismerje fel senki az igazi Archie-t és Lilibet-et.

Ez a teória kevésbé durva verziója, amit részben még meg is értenénk, viszont úgy gondoljuk a paparazziknak köszönhetően ezt sem tudták volna kivitelezni, hiszen Meghant és Archie-t több alkalommal lefotózták az utcán, amikor nem is számítottak rá.

Azt sem érdemes elfelejteni, hogy Archie kiköpött Harry herceg és nagyon nehéz lett volna találni olyan gyerek dublőröket, akik minden életkorban ennyire hasonlítanak a hercegre.

A teória másik verziója teljes őrület

Tiktokon kezdett terjedni a pletyka, majd egy egész fórum is létrejött, ahol rengeteg kommentet olvashatunk arról, hogy Meghannak és Harry-nek igazából nincsenek is gyerekei. A legtöbben arra alapozzák a gyanút, hogy Meghan és Harry sosem mutatták meg gyermekeiket olyan formában, mint a királyi család többi tagja és Meghan várandósságát is sokan megjátszottnak gondolják.

Fogalmunk sincs, honnan ered ez a pletyka, szerintünk nagyon nehéz lett volna mindezt megjátszani, de nézzünk meg néhány kommentet, hogy megértsük, mire alapoznak:

A szomszédaik többször nyilatkoztak róla, hogy NEM ÉLNEK GYEREKEK Meghan és Harry otthonában. Nincsenek paparazzifotók a gyerekekről, csak előre beállított fotók, melyeken nem is ugyanazok a gyerekek szerepelnek. Én emiatt kezdem azt gyanítani, hogy Meghannak és Harry-nek nincsenek is gyerekei. - írta az egyik kommentelő

Soha nem látjuk őket. 6 hetes korában Archie-ről posztoltak egy fotót, de csak a lábát lehetett látni. Lilibetről csak egyszer láthattunk fotót. Aztán pedig olvastam 3 cikket, amiben az állt, hogy ő igazából a kertész egyik kisbabája volt, és Harryék csupán kölcsönkérték a fotók erejéig. Az is nagyon furcsa, hogy amikor a királynő jubileumi ünnepségére az Egyesült Királyságba látogattak, nem hozták magukkal gyereket. - olvasható egy másik kommentben

Természetesen nem tudhatjuk mi az igazság, de úgy gondoljuk, ez a pletykaáradat jó példa arra, hogy bármit el lehet terjeszteni az interneten az ismert emberekről, függetlenül attól, hogy mennyi valóságalapja van a dolognak. Éppen ezért járjunk nyitott szemmel, tájékozódjunk több forrásból és ne higgyünk el semmit, csak azért, mert valaki meggyőzőnek tűnő érvek alapján készít egy videót, amit több százezren megnéznek.

