Meghan és Harry most az egyik legnagyobb támogatójukat bántották meg

Ma már a napnál is világosabb, hogy Meghan Markle és Harry herceg kiválása a királyi családból nem csak a világot döbbentette meg, a palota falain belül is ellentéteket szított. Korábban sokan azt hitték, hogy a pár ellentéte Katalinnal és Vilmossal, vagy a család többi tagjával, puszta mese, amit a sajtó talált ki, ám mostanra számos jele van annak, hogy a viszonyok valóban átrendeződtek. Legutóbb Harry herceg egy fontos kérését is elutasította a palota:

Most pedig itt egy újabb jel, ami arra utal, hogy a békülés még a kanyarban sincs. Károly herceg ugyanis a minap ünnepelte 72. születésnapját, ám a korábbi évekkel ellentétben Meghan Markle és Harry herceg idén először inkább nem életek azzal a lehetőséggel, hogy nyilvánosan köszöntsék fel.

Erzsébet királynő és Fülöp herceg néhány régi fotóval ünnepelte a herceget!

Vilmos herceg és Katalin hercegné sem hagyták ki a köszöntést!

Harry-ék viszont semmilyen platformon nem üzentek Károlynak, és bár védelmükben szóljon, hogy hivatalos oldalukat távozásukkal beszűntette a palota, sokan úgy vélik, ha nagyon akarták volna, találtak volna lehetőséget arra, hogy nyilvánosan felköszöntsék a herceg édesapját, aki köztudottan szinte az egyetlen, aki az első perctől kezdve teljes mellszélességgel támogatta a törekvéseiket.

