Meghan és Harry kisfiának első szavai árulkodóbbak a család életéről, mint gondolnád

Olyan, mintha tegnap történt volna, pedig már egy éve annak, hogy megszületett Meghan Markle és Harry herceg kisfia, Archie. Sajnos a kicsiből nagyon keveset kap a nyilvánosság, főleg, mióta a pár úgy döntött, hogy kiválik a királyi családból, így még a sajtónak sincs rá lehetősége, hogy egy-egy eseményen elcsípje a családot, de azért az már látszik, kire ütött ez a gyerek:

Most pedig új hírek láttak napvilágot a kicsiről, ugyanis egy a családhoz közeli forrás szerint Meghan és Harry kisfia már elkezdett beszélni. Sőt, állítólag Archie Harrison repertoárjában már több szó is található. Az persze nem is kérdés, hogy minden szülő életében különös jelentőséggel bír ez az időszak, és komoly verseny tud kialakulni azért, hogy az anya vagy az apa hangzik-e el előbb, de legalább ennyire izgalmas, hogy mi lesz a folytatás.

Nos, a kis Archie első szavai igazán árulkodóak, ugyanis a mama és a dada mellett még két másik szót is megtanult már, ezek pedig a kutya és a könyv.

forrás: GettyImages

Arról egyébként már korábban is lehetett hallani, hogy Archie két legjobb barátja a család két kutyája, de most már biztos, hogy ők állnak igazán közel a szívéhez. Ahogy a könyvek iránti szeretetét is sejteni lehetett, hiszen anyukája mindig lelkesen olvas fel neki.

forrás: @savewithstories

És hogy mikor lehet majd hallani egy nagyit? Hát úgy tűnik, erre Erzsébet királynőnek még várnia kell...

