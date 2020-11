Ilyenkor elkezd fájni a torkod, megállás nélkül folyik az orrod, rossz a közérzeted, és a gyakori köhögés sem ritka. Azaz lényegében elég vacakul érzed magad, és alig várod már azt a napot, amikor végre orrcsepp és 100-as zsepi nélkül kimozdulhatsz otthonról. A koronavírus miatt most mindenki sokkal óvatosabb, és a legapróbb tünetekre is felkapjuk a fejünket, még akkor is, ha sejtjük, hogy "csak" egy megfázásról van szó.

Ezért nem árt tudnod, hogy a klasszikus megfázás mennyi ideig tart, és mi az a pont, amikor már fontos orvoshoz fordulnod. Átlagosan egyébként egy felnőtt esetében a betegség 7-10 nap alatt lejátszódik, míg kisgyerekeknél akár 1-2 hétig eltarthat ez a szakasz. A testednek ennyi időbe telik leküzdenie a vírust, függően attól, milyen erős az immunrendszered, és mennyire figyelsz oda a pihenésre közben. Apropó vírusok, a klasszikus megfázást valójában több, mint 200 különböző vírus okozhatja, így többek között ezért is lehet változó, hogy meddig tart, és mennyire dönt le a lábadról.

Szakértők szerint a felnőttek évente átlagosan 2-3 alkalommal fáznak meg, míg a gyerekeket 7-8 alkalommal dönti le a lábukról egy-egy vírus, és körülbelül 1-3 nappal azután jelentkeznek rajtad a tünetek, hogy megbetegedtél. Emiatt olyan nehéz rájönni, hogy pontosan kitől és mikor kaptad el.

forrás: Andrea Piacquadio from Pexels

Így alakul napi szinten

Az első 1-2 nap során még nem érzel különösebben semmit, csak gyakrabban kezdesz tüsszögni, érzékennyé válik a torkod, majd viszketni is kezd. 3-4 nap alatt jutsz el oda, hogy folyni kezd az orrod, és folyton eldugul, pláne amikor lefekszel este aludni. Az 5. és 7. nap alatt kerül sor a tetőpontra, azaz ekkor fogod a legrosszabbul érezni magad, és nem kizárt, hogy láz is társul a tünetek mellé. Nyugi, szerencsére ezután már csak jobb lesz, hiszen a megfázás 8. és 10. napja között következik be a javulás: már nem folyik annyira az orrod, többször kapsz levegőt, és végre nem vagy egész nap erőtlen.

Egy megfázással még nem érdemes felkeresned az orvost, de ha már több, mint 10 napja tart, és egyáltalán nem érzel javulást, muszáj jelentkezned nála. Pláne, ha hasmenés, hányás vagy légzési nehézség társul mellé, hiszen ez már lehet komolyabb fertőzés vagy akár szövődmény is. Addig pedig igyál meleg gyömbérteát, egyél forró levest, ne feledkezz meg a vízivásról, aludj sokat, és felejtsd el a zsíros, fűszeres ételeket, gyorskajákat!

Az immunrendszered erősítésére érdemes több figyelmet szentelni most:

