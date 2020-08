Az Enola Holmes című film – ahogy a cím is utal rá – egy erős női karakterre fog építeni, így a történet kicsit sem klisés. A sztori szerint Sherlock Holmes fiatal húga az eltűnt édesanyjának rejtélyét szeretné megoldani, aki menekülésre kényszerül miután bátyjától nem kap segítséget.

Sőt még egy politikai összeesküvés kellős közepébe is sikerül majd belecsöppennie. Most pedig végre megérkezett az első ízelítője is a várva várt filmnek, amelynek posztjából még az is kiderült, hogy mikor lesz a film pontos premierdátuma a Netflix csatornáján.

A film Penny Springer hat részből álló könyvsorozatán alapul, amelynek rendezését az Emmy-díjat nyert Harry Bradbeer nyerte meg. A két főszereplő, Millie Bobby Brown és Henry Cavill mellett Sam Claflin is szerepet vállalt a produkcióban.

Amúgy, aki nem tudta volna megfejteni a tweet posztot, annak eláruljuk, hogy szeptember 23-án debütál a film.

