Megan Fox ilyet még nem csinált - Új szerelmével nem fogták vissza magukat

A gyönyörű színésznő és az extravagáns sztár – aki nem mellesleg Eminem nagy ellensége – egy videóklip forgatásán ismerkedett meg egymással, ahol Kelly állítása szerint első látásra beleszeretett a nála 2 évvel idősebb háromgyerekes Megan-ba. Először ugyan próbálták titkolni a kapcsolatukat, hiszen akkor még nem volt teljesen biztos, hogy férjével, nel elválnak, ám a zenész iránt érzett szerelme olyan erősnek bizonyult, hogy végül az új kapcsolatot választotta. Ezzel pedig ők lettek Hollywood egyik új álompárja, a maguk furcsa módján.

A rapper az elmúlt években több hírességet is elcsábított, de végül egyikkel sem maradt együtt pár hétnél tovább, éppen ezért sokakat meglepett, hogy Megan mellett teljesen lenyugodott. Sőt, mi több mindenhova együtt mennek és semmiből sem hagyja ki. Legújabb klipjébe, a Drunk face-ben most is fontos szerepet szánt a színésznőnek, aki a kamerák előtt vált vele forró csókot.

A rapper elmondása szerint életében nem volt még szerelmes, de ahogy egymásra néztek Megan Fox-szal tudta, hogy örökre megváltozott az élete.

