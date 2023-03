Élete baklövése? Meg Ryan egykor nemet mondott erre a később 5 Oscar-díjjal jutalmazott filmre

még 20 éves sem volt, amikor megkapta első kisebb szerepét a Gazdagok és híresek című filmben, ezután pedig elkezdték megtalálni őt a különféle ajánlatok. Az első komolyabb lehetőség az 1986-ban bemutatott Top Gun filmkockáin érkezett, majd az 1989-es Harry és Sally végleg az A-listás sztárok sorába emelte őt.

A '90-es évek egyik legfoglalkoztatottabb színésznője lett, aki nem csak a filmvásznat uralta, de a címlapokat is. A stúdiók rajongtak érte, a készítők pedig képesek voltak mindent megtenni azért, hogy igent mondjon az általuk felkínált szerepajánlatra. Azt viszont már kevesen tudják, hogy egykoron a szép ígéretek ellenére is nemet mondott egy ma már ikonikusnak számító alkotásra, ami egyébként az 64. Oscar-gálán is remekelt.

Na de melyik is volt ez a film?

Ez bizony nem más, mint az 1991-es A bárányok hallgatnak, melyben az FBI ügynök, Clarice Starling szerepére először t kérték fel, aki visszautasította azt. Az alkotás rendezője, Jonathan Demme egy interjúban elárulta, hogy a szőke színésznő nemcsak szimplán nemet mondott a dologra, de kicsit sértődöttnek is tűnt. Amikor pedig az újságírók az 1995-ös Francia csók sajtóinterjúján rákérdeztek nála arra, hogy mégis miért vetette el annak lehetőségét, hogy minden idők egyik legjobb kritikáit begyűjtő pszichothrillerében játsszon, akkor annyit mondott, hogy úgy érezte, túlságosan „borzasztó” volt azokhoz a filmekhez képest, melyekben szívesen játszik.

Valahol mindez pedig teljesen érthető, hiszen Meg neve kapcsán leginkább A szerelem hullámhosszán, a Ha a férfi igazán szeret, a Meglesni és megszeretni vagy az Angyalok városa jut az eszünkbe, ebbe a romantikus listába pedig tény is való, hogy nehezen tudjuk elképzelni a A bárányok hallgatnak fullasztó hangulatát. De talán így is kellett lennie, hiszen végül Sir Anthony Hopkins és Jodie Foster párosa olyannyira működött, hogy az 1991-es Oscar-gálán az alkotás végül a Legjobb film, a Legjobb női főszereplő, a Legjobb női főszereplő, a Legjobb rendező és a Legjobb adaptált forgatókönyv díját is hazavihette.

forrás: InterCom

A InStyle magazin írása.