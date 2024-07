Meg fogsz lepődni: ők is gyereksztárok voltak!

Vannak színészek, akik a szemünk láttára cseperednek fel, lesznek gyereksztárból igazi hollywoodi ikonok. Persze az a ritkább, ha már nagyon fiatalon is meghatározó filmekben kapnak főszerepet, aztán ezt a szintet tartva jutnak el felnőttként is blockbusterekig. Tudjuk jól, nem könnyű a hirtelen jött sikert és hírnevet feldolgozni, említhetnénk Macaulay Culkint, Mary-Kate és Ashley Olsent vagy akár Lindsey Lohant is azok között, akiknek inkább ártott a korán jött sztárság, minthogy igazán ki tudták volna használni azt.



Viszont ma is nagyon sok olyan nagy csillag tevékenykedik Hollywoodban, akik gyerekként kerültek a show-biszniszbe, csakhogy olyan produkciókban, amelyekre vagy már nem is emlékszünk, vagy esetleg simán csak nem szúrtuk ki őket, azóta sem állt össze a kép, hogy bizony kedvenceinket láthattuk.

Most tíz olyan színészt gyűjtöttünk össze galériánkban, akikre talán nem is figyeltél fel gyerekként:

Az InStyle Men magazin írása.