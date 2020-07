A meditációs séták 10 csodálatos hatása a testedre, lelkedre

Mi is az a meditációs séta?

A buddhizmusból ered, mára pedig a mindfullness része lett a meditációs séta. Ez valójában egy tudatos jelenlétet jelent, amely során egy egyenes vonalon vagy egy labirintusban járkálunk oda-vissza, de akár egy hosszabb távon is kipróbálhatod. Ez egy viszonylag lassabb tempójú séta, amit általában két ülő meditáció között érdemes elvégezni, tartalmazhat légzőgyakorlatokat és mantrákat is. Általában minden egyes lépést 6 részre bontanak benne, de valójában az is tökéletes, ha csak tudatosan sétálsz a térben.

Ha eddig is kacérkodtál a meditációval, érdemes ezt a fajtát is kipróbálnod, már csak a következő pozitív hatások miatt is!

Mindful Running: éld át a pillanatot futás közben is! Lélek Nem érdekel Elolvasom

Javítja a keringést

A meditációs sétát gyakran olyanok alkalmazzák, akik sokat ülnek: ez a gyakorlat ugyanis segíti a véráramlását, különösen az alsó végtagokban. Ha ülő munkát végzel, ezért is érdemes kipróbálni, sőt, az energiaszinted is javulni fog!

Javítja az emésztést

Kiváló a székrekedés és az evés utáni telítettség érzése ellen a meditációs séta, ami az emésztést is serkenti!

Csökkenti a szorongást

Remek stresszűző módszer a meditációs séta. Már maga az ülő meditáció is sokat segít akár edzés előtt vagy után, ám a meditációs séta egy 2017-es tanulmény szerint még hatékonyabban csökkenti a szorongást.

forrás: Getty Images

A cikk a Runner's World oldalán folytatódik!

Galéria / 6 kép Meditálj futás közben! Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria

healthline