3 tipp, mivel teheted szurkolói bázissá otthonodat idén nyáron

Ha szeretsz te lenni a társaság bázisa, és sokszor hívod át barátaidat magadhoz, érdemes felkészülnöd az idei eseménydús nyárra, hogy a lehető legjobb házigazda lehess! A profi vendégvárás titka, hogy miközben nem bonyolítod túl a menüt és a programot, mégis felkészülsz a legtöbb helyzetre.

Menj biztosra a menüvel

Az ételek terén érdemes már a meghíváskor egyértelműen jelezni a vendégeknek, milyen menüvel készülsz az összejövetelre; lehet ez egy komplett ebéd vagy vacsora, viszont! Ha nincs időd vagy kedved ekkora felhajtást kerekíteni a konyhában, apróbb, könnyedebb vendégváró falatokkal készülj, amit gyorsan bedobhatsz a sütőbe vagy az airfryerbe. A hidegtálak, a mártogatósok és a leveles tésztás finomságok is nagyon népszerűek, könnyen fogyaszthatóak, és neked sem kell órákat a konyhában tölteni az elkészítésükkel. A MediaMarkt Receptech Youtube csatornáján szuper receptötleteket találsz, ha egy kis inspirációra lenne szükséged.

Házimozi élmény praktikusan

Ha az összejövetel apropója épp egy izgalmas meccsnézés, vagy egy olimpiai versenyszám, fontos, hogy élvezhető nagyságban és minőségben követhessétek az eseményeket az otthon kényelmében. Ha van hozzá nagyobb falfelületed, célszerű beszerezni egy projektort, amiből ma már számtalan modell elérhető a pénztárcánknak és az igényeinknek megfelelően. Ha pedig extrán számít a minőség, akkor egy nagyképernyős tévével igazán befutók leszünk a baráti körben.

Takarítás mesterfokon

Egy házibuli vagy kisebb összejövetel alkalmával szinte elkerülhetetlen, hogy valami kiboruljon, leessen, kilöttyenjen – erre jó, ha előre felkészíted magad! A kényesebb bútorokat, szőnyegeket javasolt ilyenkor eltenni vagy letakarni, így is csökkentheted a károk mértékét, emellett pedig a legjobb barátod egy multifunkciós takarítóeszköz lesz, amit gyorsan előkapsz, és már teszi is a dolgát! Az is praktikus, ha kijelölsz egy szobát, ahova elteszed a féltve őrzött tárgyakat, bútorokat, és a házirendet előre lefekteted a vendégeidnek, így te is stresszmentesen élvezheted az eseményt velük!