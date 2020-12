Szem nem marad szárazon! Paul Walker lánya megható képpel emlékezett meg édesapjáról

Ennek ellenére nincs olyan év, hogy ne emlékeznének meg róla a rajongói és persze egyetlen gyermeke, Meadow is. A 22 éves gyönyörű nővé cseperedett modell rajongásig imádta az édesapját, akivel rengeteg időt töltöttek együtt. Így minden alkalmat megragad, hogy megosszon egy-egy emléket közös életükből. Ahogy eddig mindig, most is egy olyan soha nem látott fotót tett ki Instagramra, amelyen jól látszik mekkora szeretet volt apa és lánya között.

Egy bolondos nap, amire szomorúan emlékszem. Ma van az ünnepe annak a szeretetnek és boldogságnak, amit ebbe a világba hoztál.

lánya mindössze 15 éves volt, amikor elvesztette édesapját, ugyanakkor az elmúlt években bebizonyította, hogy nemcsak a néhai sztár külsejét, hanem a tehetségét is örökölte. Az egyik legfelkapottabb fiatal modellek egyike és színészként is elkezdte próbálgatni a szárnyait, amelyben nagy segítségére van apja egykori barátja és kollégája, Vin Diesel. A színész egyébként Walker halála óta nagyon sokat foglalkozik Meadow-val. A modell nyáron is többször volt Diesel családjával.

