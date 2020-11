McConaughey ma már a legértékesebb sztárok egyike, aki november 4-én ünnepelte 51. születésnapját. És bár régen hajtotta a szebbnél szebb nőket, ma már tisztes családapa, aki nemcsak a feleségét, hanem három gyönyörű gyermekét is imádja. Ezt mutatja az is, hogy szülinapja reggelén gyermekei köszöntötték, amelyre olyan büszke volt, hogy még saját közösségi oldalaira is kiposztolta a neki készített felvételt. A videóhoz azt írta, hogy ennél szebb ébresztőórával nem is kelthették volna ezen a napon.

Az Oscar-díjas sztár két legkisebb gyermeke, Vida (10) és Livingston (7) látható a felvételen, akik igyekeznek a lehető legszebben elénekelni híres apjuknak a „Boldog szülinapot!” dalt, amit látva nem csodálunk, hogy több mint 250 ezren lájkoltak. Matthew-nak egyébként nemrég jelent meg az önéletrajzi könyve, Zöld lámpák címmel, amelyben olyan megdöbbentő dolgokat mesélt el magáról, amelyek sok mindenkit sokkoltak.

Egy nemrég készült interjúban azt is elárulta, hogy nem fogja visszatartani a gyerekeit, ha ők is a színészi pályát választanák hivatásuknak.

Ha kíváncsi vagy, mely sztárok gyerekei lehetnek híresebbek a szüleiknél, akkor kattints a galériára!

