Imádjuk! Matthew McConaughey online bingózott egy idősotthon lakóival

Az Oscar-díjas színész sok más sztárhoz hasonlóan szintén önkéntes karanténba vonult családjával, de ettől függetlenül ő sem feledkezett meg azokról, akiknek most még nagyobb szükségük van egy kis lelki támogatásra ebben a nehéz helyzetben. Azt eddig is tudtuk, hogy zseniális humorral áldotta meg az élet, hiszen szerepei során már sokszor kaphattunk belőle ízelítőt, most azonban az is kiderült, hogy a való életben sincs másként.

A Csillagok között sztárja és családja egy texasi idősotthon lakóinak csempészett örömöt a mindennapjaiba, amikor kihívták őket egy online bingopartira, pontosabban az otthon lakói játszottak egymással a színész pedig bemondta a számokat. A színész természetesen nem volt egyedül, segítségére volt a felesége, Camila és három gyermekük is, akik szintén a képernyő előtt drukkoltak a „játékosoknak”.

Az Enclave at Round Rock Senior Living otthon lakóinak óriási boldogságot okozott a sztár, ugyanis a bingoparti után még beszélgetett is velük, aki ezzel a tettével nemcsak a lakók, hanem az egész világ szívébe belopta magát egy életre.

Reméljük az otthon töltött idő alatt több sztárnak is eszébe jut valami hasonló ötlet, amellyel örömet tud okozni másoknak.

