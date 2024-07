Matthew McConaughey és fia olyanok, mint az ikrek – apa és fia a vörös szőnyegen jelentek meg

Az 54 éves színész egy megható videóval köszöntötte fiát, amely alá az: „Élvezd az utazást!” szöveget írta. A sztárcsemete igazán jól sikerült fiatal férfi lett, hiszen más hírességek gyermekeivel ellentétben ő nem bulizik és él a világban, hanem sportol, kirándul és komoly terveket szövöget tanulmányait illetően is.

Levi egyébként ahogy idősödik annál jobban hasonlít híres apjára. Arcuk, testfelépítsük, de még stílusuk is ugyanaz. Sokak szerint olyanok egymás mellett állva, mintha ikrek lennének. Matthew igazán büszke lehet, hiszen nemcsak Levi, hanem lánya, Vida és legkisebb gyermeke, Livington is kedves és okos gyerekek lettek. Egy interjúban azt mondta a színész, hogy feleségével, Camilával mindig is igyekeztek arra törekedni, hogy kiegyensúlyozott és boldog életet biztosítsanak három csemetéjüknek, ami elsősorban ott kezdődik, hogy ők jó házasságban élnek.

Matthew és Camila nemrég ünnepelték 12. házassági évfordulójukat és szemmel láthatóan ugyanúgy szeretik egymást, mint annak idején.

Persze vannak olyan sztárcsemeték is, akik még híres szüleiken is túltettek hírnév tekintetében:

