Tanulj tőlük! Matthew McConaughey és felesége a karanténban is tudnak kettesben lenni

A koronavírus miatti karatén mindenkit másképp visel meg. még májusban nyilatkozott arról, hogy 2 hónapja az édesanyjával élnek, ami kőkemény dolog.

Ő és felesége, Camila Alves nem unatkoznak otthon: 3 gyermekük - a 12 éves Levi, a 7 éves Livingson és a 10 éves Vida lányuk - mellett együtt élnek McConaughey 88 éves anyjával, Kay-el is. A színész ezért nem egyszer viccelődött már azzal, hogy 3 helyett 4 gyermekük van...

forrás: Rick Kern/WireImage/Getty Images

Tud valamit? Brad Pitt és Jennifer Aniston kapcsolatáról kotyogott Matthew McConaughey Sztárok Nem érdekel Elolvasom

A sztár a minap egy talk showban így nyilatkozott: "7 hónapja kezdődött ez az egész karantén, így ez már elég idő ahhoz, hogy azt mondjam, 4 gyerekünk van, ha valaki kérdezi. Édesanyám 88 éves, még mindig utánam fekszik le, és előttem kel reggel."

A színész arról is beszélt Ellen DeGeneres műsorában, hogy az énidőt igen nehéz összehozni, ahogy azt is, hogy kettesben lehessen feleségével - ám nem lehetetlen. ,,Vannak napok, amikor úgy megy el az idő, hogy a gyerekek is végeznek a tanulással, mindenki csinálja a dolgát, kész az étel, én dolgozom, ő dolgozik. Sokszor este fél 10-10-re jutunk el oda, hogy végre egymásra nézzük, és azt kérdezzük: Hogy vagy? Camila nagyon jó az időbeosztásban, és hagyunk időt magunknak, kettőnknek is. Ilyenkor az van, hogy megmondjuk mindenkinek: figyeljetek, ettől eddig ne kopogjatok az ajtón, mert ez a mi időnk!"

Matthew McConaughey születésnapi videójától még mi is elolvadunk Sztárok Nem érdekel Elolvasom

Őszintén kíváncsiak lennénk, ez valóban beválik -e a sztárpárnál - mert sok gyerek bizony csak azért is rátöri ilyenkor a szüleire az ajtót...

Galéria / 8 kép Gyereknevelési tanácsok Hollywoodból, amiknek mi, földi halandók is hasznát vehetjük Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria