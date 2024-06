A matcha a zöld tea egy különleges, porrá zúzott változata, amelyet már évszázadok óta használnak a japán teaceremóniák részeként. Kialakulása egészen a 12. századig nyúlik vissza, a népszerűsége viszont csak a 2000-es években kezdett megnövekedni a nyugati kultúrákban is. Különleges ízéért sokan rajonganak – míg mások éppen, hogy nem bírják megszokni - de nemcsak ez áll a népszerűsége mögött. Azok is előszeretettel fogyasztják, akik valamilyen alternatívát keresnek kávé helyett, a matchában található koffein ugyanis nem okoz olyan hirtelen ugrást a kortizolszintben, mint a kávé.

Arról nem is beszélve, hogy számos egészségügyi előnnyel jár a fogyasztása, tele van antioxidánssal, ráadásul görcsoldó hatású is lehet. Nem véletlen, hogy az A listás celebek is gyakran jelennek meg az utcán matchával a kezükben, mert az nem csak esztétikai szempontból előnyös, de számos jótékony hatása is van.

Egy új kutatás, ami a Microbiology Spectrum tudományos folyóiratban jelent meg, a matcha egy újabb pozitív tulajdonságára hívta fel a figyelmet. A tanulmány szerint a matcha nemcsak italként, de szájvízként is szuper hatásos, ugyanis kipusztíthatja azokat a baktériumokat, amelyek ínybetegséget, fogvesztést és egyéb problémákat okoznak. Sőt, elpusztítja az ún. porphyromonas gingivalis nevű kórokozót, amely a fogak felszínén képes megtelepedni és fogágybetegséget okoz amellett, hogy olyan betegségekhez is köthető, mint a cukorbetegség, szív- és érrendszeri megbetegedések, ízületi gyulladás és rák. Egy korábbi kutatás pedig felhívta a figyelmet arra, hogy azoknál a nőknél, akik rendszeresen fogyasztottak matchát, szignifikánsan csökkent a menstruációval járó fájdalom. Egy holland kutatás szerint pedig a memóriája, reakcióidőre is jó hatással lehet.

Te kibírnád kávé nélkül egy évig?

Galéria / 3 kép 3 dolog, ami megváltozott, miután egy évre leszoktam a koffeinről Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria

Forrás