Videón mutatta meg az ápolónő, milyen könnyű elkapni még védőfelszerelésben is a koronavírust

Néhány hónappal ezelőtt még biztos nem hittük volna el, hogy ma a legfontosabb kiegészítünk a hétköznapokban a maszk és a kesztyű lesz. De így lett. A koronavírus rengeteg dolgot megváltoztatott, mostanra pedig nem is kérdés, hogy a kesztyűk és maszkok fontos elemei a védekezésnek. A védőfelszerelés kell, arról viszont sokkal kevesebb szó esik, hogy ezek hogyan kell úgy használni, hogy tényleg megóvjanak minket a koronavírustól.

Ezt gondolja egy orvos a házi készítésű szájmaszkokról Egészség Nem érdekel Elolvasom

Ezen a ponton azonban szögezzük le, nincs olyan, hogy tökéletes biztonság, az viszont tény, hogy a maszkok és kesztyűk helytelen használatával többet árthatunk, mint használunk. Ezt igyekezett most bebizonyítani egy michigani ápolónő is, aki egy 3 perces videóban szemléltette, milyen könnyű elkapni a vírust akár kesztyű használata mellett is.

Molly Lixey arra szeretett volna rávilágítani, hogy a kesztyűnek semmi értelme, ha mellette nem mosunk kezet, valamint nem ügyelünk olyan gyakran használt személyes tárgyak fertőtlenítésére, mint például a telefonunk. Nézd meg te is, egészen elgondolkodtató!

ÉS EZT LÁTTAD MÁR?

Galéria / 4 kép Háztartási szerek, amik leszámolnak a koronavírussal Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria