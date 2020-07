Maszk készítés szabásminta segítségével? Mutatjuk a legegyszerűbb módszert!

Ahogy azt egy legutóbbi cikkünkben leírtuk, a házilag készített maszkok is védelmet nyújthatnak a koronavírus ellen, így most ebbe a projektbe annak is érdemes belevágnia, akinek eddig a varrás nem volt épp az erőssége.

Ezt gondolja egy orvos a házi készítésű szájmaszkokról Egészség Nem érdekel Elolvasom

Most hoztunk egy olyan videót, ami bemutatja a maszk készítést szabásminta segítségével, a dolog tényleg nem bonyolult, és nincs hozzá másra szükséged, mint vonalzóra a kiméréshez, vászonra (lehet akár lepedővászon is), gumira, és persze egy varrógépre, ám ha nincs varrógéped, semmi gond, kézileg is összevarrhatod a házi készítésű maszkot, csak egy picit több időbe fog telni.

Nézd meg a maszk készítés rejtelmeit szabásminta segítségével!

Az így készült maszkokat nem kell eldobni, ezek újra és újra felhasználhatóak, mindössze a fertőtlenítésre kell alaposan figyelned. Mivel a koronavírus nem bírja a forróságot, minden használat után mosd ki magas hőfokon, majd száradás után vasald ki a maszkot. Vágj bele, és ami még fontosabb, vigyázz magadra!

Galéria / 5 kép Koronavírus: így kezeld a ruháidat járvány idején! Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria