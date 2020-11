Jobban imádok hancúrozni, mint valaha - elárulom a titkom!

Negyvenes szexidolok

Jennifer Aniston, Jennifer Lopez, Reese Whitherspoon, Heidi Klum – csak pár név a negyven felettiek táborából, akikről biztosan nem az jut eszedbe, hogy nekik már befellegzett. Ők a mai negyvenesek megtestesítői (sőt, JLo és Aniston bizony már nem is negyvenes), akik nem csak a külsejüket tekintve irigylésre méltóak, de mindent el is követnek azért, hogy jól érezzék magukat a bőrükben. Mi a titkuk? Talán többek között az, hogy csak saját maguknak akarnak megfelelni, mert eljutottak arra a pontra, hogy fontosabb az önmegvalósítás, semmint az, hogy mindig mások kedvében járjanak. Önazonosakká váltak, és talán ezért is annyira sikeresek.

Vállalják, hogy házasságokon, váláson, gyerekszüléseken túl sem akarják lehúzni a rolót. Sőt, azt vallják, hogy most kezdődik igazán az élet!

Végre több időt szánhatnak magukra és a vágyaikra. Márpedig egy egészséges negyvenes, igenis vágyik a szexre. De nem akármilyenre, csakis a minőségire. Már nem éri be egy gyors numerával, sem azzal, hogy állandóan ugyanaz a műsor. Változatos és kielégítő szerelmi életre vágyik.

„45 éves vagyok, ennyi idő alatt bőven volt időm kiismerni a testemet. Már tudom, hogyan lehet nekem örömet szerezni és ezt bátran közlöm is a partneremmel. Testi gyönyörre és pazar élményekre vágyom, és jobban élvezem a szexet, mint valaha.”- mondja Márti, akinek már felnőtt gyermekei vannak és végre elérkezettnek látta az időt az önmegvalósításra, nem csak a szexben, de az élete más területein is.

Hogyan hat a párkapcsolatra, ha a nő pornót néz? Párkapcsolatom Nem érdekel Elolvasom

„A férjemmel 25 éves házasok vagyunk, és voltak ugyan hullámvölgyeink, de végül megerősödve jöttünk ki a konfliktusokból. Szeretjük egymást és megfogadtuk, nem elégedetlenkedünk csendben és nem tartjuk magunkban a titkos vágyaikat, nem keresünk harmadikat. Készen állunk akár új dolgokat is kipróbálni egymással.”- mondja a 48 éves Vali, aki szerint a jól ismert, hozzánk lelkileg is közel álló partnerrel a legjobb kísérletezni.

Azt hiszed, mindent tudsz a szexről? Például ezeket is?

Galéria / 10 kép 10 tudományos érdekesség a szexről Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria

Évekig nem szeretkeztünk a feleségemmel… de aztán újra egymásra találtunk Szerelem Nem érdekel Elolvasom