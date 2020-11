„Nagy a bizonytalanság és nagyon nehéz most a jövőbe tekinteni.” - interjú Marsalkó Dáviddal

A Pécsről indult és a csúcsra jutott Marsalkó Dávid az ország legnépszerűbb rappereinek egyike, akinek a zene mellett a jó ügyek képviselése is fontos része az életének. Ezért sem volt kérdés, hogy a Highlights of Hungary csapata idén az ő nevével is kiegészüljön…

Azt hiszem nem túlzás azt mondani, hogy igazi csodát értél el a zenekarral, hiszen volt már telt házas koncertetek az Arénában, a Budapest Parkban és minden számotok garantált siker. Ez egy kicsit olyan mint egy valóra vált álom.

Sosem gondoltam, hogy egyszer ilyen nagy sikereket ér el a zenekar, ahogy azt sem, hogy 16 év után is működni fog. Én ennél kicsit realistább ember vagyok. Szeretek álmodozni, de két lábbal állok a földön.

Klisésnek klisés kérdés, de muszáj megkérdeznem, hogy mégis, hogyan sikerült ezt megvalósítani?

Kemény munkával, a zene szeretetével és azt hiszem az is elengedhetetlen volt, hogy mindig nyissunk az új dolgok felé. A stílusunkat megtartva fejlődtünk, ami nagyon fontos!

Van egy befutott zenekarod, a személyed pedig igenis nagy befolyással bír. Sok ember, fiatal számára vagy példakép. Ezt bizonyítja az is, hogy idén te is bekerültél a Highlights of Hungary nagykövetei közé. Milyen érzéssel tölt el?

Borzasztó büszke vagyok, hiszen annak idején, amikor megalapítottam a zenekart, rám is számos zenész volt nagy hatással, akiknek a munkássága igazán példamutató volt számomra. Arról nem beszélve, hogy óriási motivációt adott ahhoz is, hogy ma már én is hasonlót adhassak a fiatalabb generációnak.

Azt hiszem a 2020-as évnek – ha lehet így fogalmazni – szüksége van olyan emberekre, mint a Highlights of Hungary csapata. Nincs igazam?

Régebben – főleg, amikor én kezdtem – nem volt annyi lehetősége egy zenésznek/zenekarnak. Azt látom, hogy a világban még mindig sokan vannak, akik szeretnék átadni a tudásukat és bármilyen módon segíteni azokat a tehetségeket, akiknek nincs vagy csak kevés lehetőségük van.

És most láttad elérkezettnek az időt, hogy te is beállj közéjük?

Igen. Sűrű és munkával teli évek állnak a hátunk mögött, most viszont végre arra is jutott időm, hogy olyan jó ügy mellé állhassak, amelyhez szívesen adtam a nevem.

A kezdeményezés célja, hogy megtaláljátok a legkiválóbb magyar teljesítményeket, valamint hogy a közösség támogatásával bemutassátok a legjobbak történetét, ezzel is segítve a fejlődésüket. Nagykövetként mit tartasz elengedhetetlennek?

A szenvedélyt és a munkába vetett hitet. Nincs az a vállalkozás, termék, zenekar vagy projekt, ami sikeres lehet ezek nélkül.

Ebben az évben szerinted sokat változott az emberek hozzáállása?

Persze, mivel nehéz most pozitívnak maradni. Nagy a bizonytalanság és nagyon nehéz most a jövőbe tekinteni, de pont ezért kell összefognunk és támogatnunk egymást.

A nagykövetek között olyan nevek szerepelnek, mint Takács Ákos, Törőcsik Franciska vagy éppen Háfra Noémi. Milyen volt a közös munka?

Jó érzés volt ilyen inspiráló és a szakmájukban sok mindent elért emberekkel dolgozni. Sokat agyaltunk közösen, hogy milyen dimenziók mentén rakjuk össze a jelöltjeinket, hogyan prezentáljuk őket. A végeredmény pedig magáért beszél.