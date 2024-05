Marquard Group Hungary Kft. – Playboy Instagram nyereményjáték hivatalos játékszabálya

A játék szervezője

A „Playboy Instagram” elnevezésű nyereményjáték (a továbbiakban „Játék”) szervezője a Glamour Distribution Kft. (székhely: 2092 Budakeszi, Présház utca 11., adószám: 26533940213 cégjegyzékszám: 13 09 209695, a továbbiakban: „Szervező”), és lebonyolítója a Marquard Group Hungary Kft. (székhely: 1036 Budapest, Perc utca 8., adószám: 10353835-2-41, cégjegyzékszám: 01-09-067082, a továbbiakban: „Lebonyolító”).

A Játékban részt vevő személyek

Olyan 16. életévét betöltött természetes személy vehet részt, aki Magyarországon állandó lakhellyel rendelkezik, kivéve a Szervező és Lebonyolító tisztségviselői, alkalmazottai és azok (Ptk.8:1 § (1) bekezdés 2. pont) szerinti) közeli hozzátartozói (továbbiakban: Játékos). Amennyiben ilyen személy a nyertes, a Lebonyolító pótnyertest hirdet. Korlátozottan cselekvőképes nyertes Játékos esetén a nyeremény megszerzésére a nyertes törvényes képviselője jogosult, amennyiben ő megfelel a Játékszabályban foglalt feltételeknek.

Az Instagram a megvalósításához nem nyújtott semmilyen segítséget, és vállaljuk, hogy a Instagram igénybe vételével végzett promóciónkat saját kockázatunkra használjuk. Instagramon végzett promóciók az Instagram teljes körű mentesítése minden jelentkező igény vagy résztvevő részéről történő igény mentesítésével történik. A promóciónkat az Instagram nem támogatja, nem hagyja jóvá, nem végzi, és nem kapcsolódik az Instagramhoz.

A Játék időtartama

A Játék 2024.05.22. napján 10:00 órakor kezdődik és 2024.05.28. napjáig 24:00-ig tart.

A Játék definíciója és menete

A játék időtartama alatt az JOY magazin Instagram oldalán (https://www.instagram.com/joyhungary/) a Playboy márkával kapcsolatos poszt alatt kell teljesíteniük a Játékosoknak a következő feladatot: Válaszolni kell a játékban feltett kérdésre, be kell követni az @‌illatkalauz és a @playboyfragrances Instagram oldalát és megjelölni kommentben 1 ismerőst, akit a játékos szívesen megajándékozna egy Playboy illattal. Azon Játékosok, akik teljesítik a feladatot, részt vehetnek a játékban.

A Játékosok közül a Szervező a regisztráció sorrendjében az 5. pontban meghatározottak alapján kihirdet 5 nyertest.

A Játékosok a regisztrációval egyben hozzájárulásukat adják ahhoz, hogy a nevüket a Játék keretében a Marquard Group Hungary Kft. döntése szerint közzétehesse a gondozásában megjelenő Instyle magazin nyomtatott és elektronikus kiadványában, valamint az Instagram oldalán.

A nyeremények meghatározása és felosztása



A Játék során kisorsolásra kerül 5 Játékos, az alábbi időpontban: 2024.05.28.

A nyerteseket a random.org oldal segítségével sorsolja ki a Lebonyolító. A nyertesek nyereménye nem más, mint fejenként egy darab Playboy illatcsomag, melynek tartalma: 1 db Playboy parfüm + 1 darab Playboy tusfürdő + 1 darab Playboy dezodor. A nyertes kiválaszthatja, hogy melyik Playboy parfümöt szeretné megnyerni a 4 darab férfi, illetve 4 darab női illat közül.

Az alábbi 4 darab, Playboy férfi EdT illatból választhat:

AM to PM, VIP, Gravity O, Game Changer,

illetve az alábbi Playboy női illatok közül választhat:

Play it Sexy, Wham Glam, Goddess Complex, Keep it Reel.

A tusfürdő és a dezodor az adott illathoz tartozó termék, azaz a nyertes a választott parfümhöz tartozó két kiegészítő terméket kap tusfürdőként, illetve dezodorként.

A Játékosok tudomásul veszik, hogy a játék regisztrálásának időpontján a Lebonyolító feldolgozó rendszerébe történő beérkezésekor regisztrált időpont értendő (nyereményjáték posztja alatt megjelenő, Lebonyolító által is látható hozzászólás).

Nyereményre való jogosultság megállapítása



A nyereményt a szerveren beérkező regisztráció sorrendje alapján számlálja a rendszer.

Kiértesítés

A nyertest a nyereményjáték posztjában, hozzászólás formájában értesíti a Lebonyolító a játék lezárása után, az alábbi időpontban: 2024. 05. 29. A nyertesnek privát üzenetben kell a Lebonyolító számára megírnia az e-mail címét, ezt követően a Lebonyolító már e-mail formájában kommunikál a Nyertessel. A nyertes 15 napon belül jelentkezhet a nyereményéért, ennek lejárta után Lebonyolító köteles pótnyertest hirdetni.

Vegyes rendelkezések

A Szervező tulajdonosai, vezető tisztségviselői és alkalmazottai nyereménytárgyak hibáiért kizárják felelősségüket, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. A Szervező nem oszt szét a jelen Játékszabályban felsorolt nyereményeken túlmenő egyéb nyereményt. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a nyereményeket nyilvános program keretében adja át. A résztvevők a részvétellel automatikusan elfogadják a hivatalos játékszabályt. A nyeremények készpénzre nem válthatók.

Személyes adatok kezelésére és az adatszolgáltatásra vonatkozó szabályok

A regisztráció során rögzítésre kerül a Játékos neve/ Instagram profilja. A kisorsolt nyertesek alábbi adatai kerülnek rögzítésre: Játékos neve, e-mail címe, postai címe, telefonszáma.

A regisztráláskor szerzett adatokat vagy azok egy részét a Marquard Group Hungary Kft. a Játékos külön hozzájárulása nélkül is átadhatja a Játékot eseti jelleggel vagy folyamatosan támogató jogi személy vagy egyéb szervezet számára, feltéve, hogy erről az adott játékra történő regisztráció befejezését megelőzően a Játékost az adattovábbítás címzettjének megjelölésével tájékoztatja.

Amennyiben a nyereményekkel kapcsolatban adók vagy más közterhek bevallása válik szükségessé, úgy a Szervező a rá háruló kötelezettségek teljesítéséhez szükséges további adatokat is kezeli. Ezek az adatok a nyertesek, pótnyertesek értesítését követően az általuk beküldött, illetve bemutatott dokumentumok alapján kerülnek rögzítésre.

A Játékban részt vevő Játékosok hozzászólás írásával automatikusan tudomásul veszik és elfogadják a Játék hivatalos játékszabályát a Szervező és a Lebonyolító adatvédelmi tájékoztatóját, valamint tudomásul veszik, hogy:

a) az adatszolgáltatás önkéntes, az adatkezelés önkéntes hozzájárulásuk alapján történik, a Játékos a hozzájárulást az adatkezelés tekintetében a Játékban való részvétellel, a válasz beküldésével, illetve a személyes adatok önkéntes megadásával adja meg;



b) a nyertes Játékosok adatait, a nevüket a Szervező által megbízott Marquard Group Hungary Kft. nyilvánosságra hozhatja a joy.hu weboldalon;



c) a Játék során megszerzett személyes adatot a Szervező kapcsolatfelvételi-, illetve üzletszerzési célra gyűjtse, és díjmentesen felhasználja;



d) a nyertes Játékosok adatait a Lebonyolító jogosult a nyereményeket biztosító szponzoroknak kapcsolatfelvételi-célra átadni, amelyek jogosultak azokat kapcsolatfelvételi célból, felhasználni;



e) amennyiben a nyereményekkel kapcsolatban adók vagy más közterhek megfizetése válik szükségessé, úgy Szervező az e kötelezettség teljesítéséhez szükséges további adatokat is kezeli, melynek megadása a Játékos általi önkéntes hozzájárulásnak tekintendő, valamint



f) a játék során felmerülő nyereményadó megfizetését a nyereményjáték Szervezője vállalja Szervező/Lebonyolító - amennyiben a nyereményeket nyilvános program keretében adja át - a nyeremény átadásáról a



g) Szervező/Lebonyolító jogosult kép-, hang-, illetve filmfelvételt készíteni a készült kép-, hang- és filmfelvétel akár teljes egészét, akár részleteit reklám céljából felhasználni, idő- és alkalombeli korlátozás, valamint külön díjazás nélkül.

A helyes válasz beküldése során, illetve a nyertesség esetén megadott személyes adatok kapcsolatfelvételi-, illetve üzletszerzési célból történő kezelése a válasz beküldésével kezdődik és addig tart, amíg az adatkezeléssel érintett az adatok törlését az adatkezelőtől nem kéri, de legfeljebb 2 évig.

A nyereményekkel kapcsolatban adók vagy más közterhek megfizetéséhez szükséges adatok kezelésének ideje a jogszabályok szerinti kötelező adatkezelési időtartam, melyet követően az adatok törlésre kerülnek.

Az adatok az adattulajdonos (Játékos) előzetes tájékoztatása és engedélye nélkül harmadik személy részére nem kerülnek átadásra, ide nem értve a jogszabályokban meghatározott eseteket.

A Szervező és a Lebonyolító egyaránt szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogokat és a jogorvoslati lehetőség szabályait az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info.tv.) tartalmazza, amely szerint a Játékos kérheti személyes adatainak helyesbítését, törlését, valamint azok kezeléséről szóló tájékoztatást, továbbá jogorvoslatért bírósághoz fordulhat. Azok a Játékosok, akik töröltetni kívánják adataikat az adatbázisból, ezt bármikor, korlátozás és indokolás nélkül, valamint ingyenesen a következő módok egyikén tehetik meg: e-mail küldésével az [email protected] e-mail címre, vagy a Szervező, illetve a Lebonyolító címére küldött postai levélben.

A Játékost megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. A Szervező a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék időtartama alatt az adatainak a törlése a Játékból való kizárását eredményezi, mivel Lebonyolító az adatok hiányában nem tudja biztosítani a Játékos részvételét.

A Játékos az Info.tv., valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait, vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu) fordulhat.