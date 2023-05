Mindezek mellett pedig a stílusa is kifogástalan, amit szintén tökélyre fejleszett az évek során. Hamarosan bemutatásra kerül a legújabb filmje, az élőszereplős Barbie alkotás, amelyben az első trailer és jelenetképek alapján szintén nagyszerű alakítást fog nyújtani.

Most azonban nem a hamarosan debütáló filmje, hanem a Chanel Cruise 2023/24-es bemutatója kapcsán mutatkozott a vörös szőnyegen, ahova mint mindig, most is pazar szettben érkezett.

forrás: Roger Kisby/Getty Images

egy trendi wild-leg farmerben, magas sarkú cipőben és bikinifelsőben lépett a fotósok elé, amit egy csillogó, láncos hatású boleróval és egy klasszikus steppelt fekete Chanel táskával egészített ki.

A hatás pedig nem egyszerűen trendi, hanem izgalmas is lett, hiszen hamarosan újra itt a fesztivál szezon, amelyhez óriási inspirációt adott a rajongóinak. Szettje kényelmes, mégis igazán sikkes. Haja pedig - ahogy a legtöbb fesztiválozó esetében is - lazán, hullámokban omlott a vállára, amit csodásan kiemelt meleg tónusú sminkje.

Gondoltad volna, hogy az alábbi sztároknak a külseje ilyen hatással volt a karrierjére?

Galéria / 7 kép Híres nők, akiknek nagy problémát okozott a külseje egy szerep megszerzésénél Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria

És azt tudtad, hogy vannak, akik minden témáról nyíltan beszélnek?

Galéria / 6 kép Híres nők, akik nem félnek beszélni a maszturbációról Megnézem a galériát