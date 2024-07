Tökéletes célpont a kánikulában: az eldugott magyar tónál nincs tömeg, ellenben gyönyörű!

Most már tényleg maximális hőfokon tombol a nyár, és a kánikulát azért legjobban a vízparton lehet elviselni – például egy izgalmas nyári olvasmány társaságában, és szigorúan fényvédő használata mellett. De ha szívesebben töltöd az idődet olyan helyen, ahol nem kell számolnod a tömeggel, akkor természetesen nem a Balaton, illetve a Velencei-tó az ideális célpont számodra: viszont nekünk van egy szuper tippünk neked!

A marcalgergelyi Joó-tó kifejezetten eldugott célpont Vas és Veszprém határán: ezt a mesterséges horgásztavat nem lepték el a turisták, pedig tényleg képeslapra illő a táj, ráadásul szabadidőpark is található az alig 400 fő által lakott településen. Szóval van lehetőség pecázásra, strandfocira, illetve strandröplabdázásra is, a tóban pedig a legkisebbek is csobbanhatnak. A belépők árát a hivatalos honlapon (azaz IDE KATTINTVA) találhatod meg, továbbá akár horgászházat, apartmant is bérelhetsz az egyik nyári hétvégére.

Adunk még pár szuper tippet arra, hova utazz idén nyáron, ha kerülnéd a tömeget!

