Úton a királyi bébi: már kerekedik a hercegnő pocakja!

Szeptember végén vált hivatalossá a hír: Eugénia hercegnő áldott állapotban van. Erzsébet királynő unokája és szerelme, Jack Brooksbank 2018-ban mondták ki a boldogító igent, azóta pedig mindenki azt várja, mikor jelentik be a családalapítás hírét.

Nos, most ez a pillanat is eljött. Bár a hercegné terhességéről már szeptember elején is cikkeztek a lapok, végül a pár csak a hónap végén adott ki hivatalos közleményt, mely szerint a kicsit 2021-re várják. Eugénia hercegnő nagyon tovább nem is titkolhatta volna már a dolgot, ugyanis a legfrissebb róla készült paparazzi fotókon már jól látszik, hogy bizony szépen kerekedik a pocakja:

Mint ahogy már megszokhattuk, ennél többet viszont sajnos nem fog a pár elárulni, ugyanis a királyi protokoll szerint mind a kicsi nemét, mind születésének várható napját is az utolsó pillanatig homály fedi. Ám a királynő és Fülöp herceg állítólag nagyon izgatottak az újabb dédunoka miatt, akinek nem semmi versenybe kell beszállnia, hiszen a nép kedvence továbbra is György herceg. Teljesen érthető módon...

