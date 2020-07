A tündéri kislány szó szerint beleszületett a divatvilágába, hiszen híres édesanyja ízlését nincs olyan ember, aki ne akarná követni. Victoria tett is róla, hogy egyetlen lánya mindig a legjobb és legstílusosabb ruhákban legyen már kiskorától, hogy felnőttként a lehető legtökéletesebb érzékkel válasszon magának is darabokat.

Sőt mi több, alig kétévesen a New York Fashion Week frontrowjából nézhette meg a legnagyobb tervezők bemutatóit szülei társaságában. Természetesen ez azóta sem változott, ezért nem is olyan meglepő, hogy a kishölgy már most igazi divatdiktátor. A minap a legkisebb Beckham gyerkőcöt bátyja és leendő sógornője vitte el vásárolni, ahol már Victoria segítsége nélkül választotta ki magának a ruhákat.

A házaspár pedig annyira büszke volt Harper-re, hogy ki is posztoltak róla egy képet, amelyen szemmel látható, hogy az elmúlt időben mennyire sokat változott. A 9 éves kislány egyre csinosabb és szebb, valamint a nőcis stílusa mellett sem lehet elmenni szó nélkül.

Nem lennénk meglepve, ha pár év múlva már neki is saját divatmárkája lenne édesanyjához hasonlóan.

Ha kíváncsi vagy, milyen új divatőrületet indított útjára , akkor kattints a galériára!

