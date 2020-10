November 15-től érkezik a Netflix kínálatába a nagy sikerű The Crown című sorozat negyedik évada, amire mindegyiknél jobban vártak már a rajongók, hiszen ebben tűnik fel először a tragikusan elhunyt Diana hercegné karaktere.

Azt is tudni lehet, hogy a negyedik évadban nem húzzák el nagyon a szálakat, hiszen megtörténik benne Károly herceg és Diana hercegné esküvője is, hiszen az előzetesben megvillantották a hercegné legendás esküvői ruháját is.

Diana hercegné egy hangfelvételen teregette ki hálószobatitkait Sztárok Nem érdekel Elolvasom

A sorozat hivatalos Instagram oldala közzétett néhány képet, hogy még jobban borzolja a várakozó nézők kedvét, és rajongók ezrei szúrták ki, hogy Emma Corrin mennyire tökéletes választás volt Lady Di szerepére, hiszen megszólalásig hasonlít rá.

Nézd csak a fotókat! Tetszeni fog a Margaret Tatcherként szereplő Gillian Anderson is.

Maga Emma Corrin is megosztott egy jelenetfotót, ehhez pedig rengeteg komment érkezett, amikben mind gratuláltak neki a szerephez.

Galéria / 7 kép 7 alkalom, amikor a királyi család tagjai magukhoz képest merész ruhában jelentek meg Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria