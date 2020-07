2008 egyik legsikeresebb filmje kétség kívül a Mamma Mia! volt, majd kereken 10 évvel később a második rész is hatalmasat tarolt. Amikor egy film ekkora sikereket ér el, rengeteg nézőt vonz a képernyő elé, és a színészek is lelkesen nyilatkoznak arról, hogy milyen jó volt közösen forgatni, persze a készítők fejében is megfordul a kérdés:

Vajon még egy filmet fel lehetne építeni a történet köré?

A válasz ezúttal nagyon úgy tűnik, hogy igen, mert Judy Craymer, a Mamma Mia! megalkotója egy interjúban megerősítette a dolgot. Elmondása szerint még a koronavírus előtt volt tervben, hogy leülnek ötletelni a harmadik film sztorijáról, csakhogy a karantén keresztbe tett nekik is.

Neki kellett volna állnom, legalábbis fejben, az elmúlt hónapok során, de a COVID-köd beütött. Szerintem lesz még egy másik film, mert trilógiának kell lennie. Tudom, hogy az Universal Stúdió szeretné, hogy megcsináljam.

Hozzátette, hogy már azt is kigondolta, mely számok kapnának szerepet a harmadik Mamma Mia!-ban, így annyi biztos, hogy az ötletek már körvonalazódnak a fejében. A rajongók pedig nagyon örültek a hírnek, pláne, hogy korábban szinte minden főszereplő nyilatkozott már arról, hogy visszatérne még egyszer a Mamma Mia!-hoz.

A galériában néhány érdekességet is olvashatsz a második Mamma Mia! filmmel kapcsolatban!

