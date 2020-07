Málta újra nyitva

Júliustól ismét közvetlen járatokkal juthatunk el Máltára Budapestről, heti két alkalommal a Ryanair és heti 3-5 alkalommal a Wizz Air járatainak köszönhetően. Málta, a biztonságos úticél, mindössze kétórányi repülőútra itthonról, újra vár. Gyere most, fedezz fel többet! VisitMalta Visit Now #moretoexpolre

Íme néhány példa arra, hogy milyen újdonságok és meglepetések várnak.

2020-ban Málta felkerült a világ gasztronómiai térképére. Idén tavasszal jelent meg az első Malta Michelin Guide és három máltai étterem is egy-egy Michelin csillaggal indította a szezont. Az első máltai Michelin – csillagos éttermek a De Mondion (Chef Kevin Bonello), Noni (Chef Jonathan Brincat) és az Under Grain (Chef Victor Borg).

Máltán a történelem mindenütt látható, érezhető és megérinthető, a szigeteket felfedezni olyan, mint egy időutazás. Hogy ez az élmény még teljesebb legyen, a Heritage Malta a Máltai Idegenforgalmi Hivatal támogatásával most hozzátette az illatok és az ízek felfedezését ehhez a varázslatos utazáshoz.

A “Taste History”, (“Kóstolj bele a történelembe”) című projekt igazgatója egy filmsorozatban mesél el múltbéli valós történeteket, miközben újraalkotják az akkori ételeket úgy, hogy azokat a közönség otthon is kipróbálhassa és így belekóstoljanak a felfedezésre váró ország történetébe.

Akik akciódús pihenésre és feltöltődésre vágynak, azok megtapasztalhatják, miért tartják Máltát Európa legjobb búvárcélpontjának. Málta második helyezést nyert a divernet.com 2019. évi Diver Awards „Az év búvár úticélja” kategóriájában. Málta újra és újra Európa legjobb búvárcélpontjának választott azúrkék vizei gazdag élővilágukról és hihetetlenül izgalmas hajóroncsairól híresek.

A nyár egyik legfőbb vonzereje azonban mégis csak a tengerpart. A máltai szigetek 2020-ban már 11 kékzászlós stranddal büszkélkedhetnek. Idén júniusban Gozo ikonikus strandja a Ramla Bay is megkapta azt a rangos elismerést. A 11 máltai kékzászlós part bármelyikén garantált a tökéletes strand-élmény. Máltán: Buġibba Perched Beach, Fond Għadir (Sliema), Golden Sands Beach, Għajn Tuffieħa Bay, Mellieħa Beach, Qawra Point Beach, St George’s Bay (St Julian’s) és Westin Dragonara Beach Club St Julian’s, valamint Gozón a Ħondoq ir-Rummien Bay, Marsalforn Bay és a legfrissebb Ramla Bay. A Covid-19 okozta különleges kihívásoknak megfelelően többtucat önkéntes aktivista vállalkozott nyári strandfelügyelet biztosítására, hogy a vírus utáni időszakban a biztonságot a tengerpartokon is garantálják.

Számos máltai szálloda és étterem használta ki az elmúlt heteket, hogy az évek óta tartó folyamatos magas töltöttség miatt elhalasztott felújításokat és fejlesztéseket meglépjék, valamint, hogy a Turisztikai Minisztérium által összeállított szigorú egészségügyi és higiéniai előírásokat bevezessék. Élenjáró példa lett a máltai illetőségű AX Hotels (hozzájuk tartozik a Michelin-csillagos Under Grain, a Seashells Resort, a hotel Victoria és a The Palace is), ahol a világ egyik legismertebb higiénia-technológiai cégével, a Diversyvel közösen alakították ki a legmodernebb egészségügyi, higiéniai és tisztasági rendszert és annak működését.

...és még számos újdonság vár. További hírek, érdekességek és hasznos tudnivalók a VisitMalta magyar képviselet közösségi oldalán.