Majka nincs jobban, aggódnak érte a rajongók

Majka és szerelme, Majoros Hajni megfertőződtek koronavírussal, és a műsorvezető-rappernél annyira erősek voltak a tünetek, hogy kórházba került. Majka többször is hírt adott magáról a kórteremből, azonban mikor néhány napra eltűnt a követők elől, sokan aggódni kezdtek.

Szerencsére vasárnap megnyugtatta őket, hogy nincs sokkal rosszabbul, de egyelőre nem akar múlni a betegség. Elárulta, hogy mikor jobban lett, hazament gyógyulni, mert mindenképp szeretett volna kisfiával lenni a születésnapján, de megerőltette magát cipekedéssel, és rosszabbul lett, így úgy döntött, inkább visszatér a kórház Covid-osztályára.

Párja otthon heveri ki a vírust, neki az ízületei fájnak, két kisfiuk is elkapta a betegséget, azonban rajtuk 1-2 nap alatt át is ment - mondta Majka a videójában, és arról is beszámolt, hogy ő sok C- és D-vitamint kap, antibiotikummal illetve szteroiddal is kezelik, és emellé immunerősítő lekvárt szed.

Elárulta, hogy van egy gyulladás a szervezetében, emiatt lelkileg is ki van borulva, hiszen fél, hogy nehogy rosszabbodjon miatta az állapota. Bár a rajongók nyugtatták, ő közölte velük, hogy egyelőre nem megy neki a nyugi, szeretne már túllenni a betegségen.

Én megfogadtam, hogyha egyszer innen kimegyek minden ellen beoltatom magam - mondta Majka.

Ha kíváncsi vagy a teljes videóra, a rapper Facebook oldalán láthatod:

Remélhetőleg minél hamarabb meggyógyul!

