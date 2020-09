Csak halkan súgjuk meg, hogy tavaly volt 25 éve annak, hogy elindult minden idők legnépszerűbb sitcomja, a Jóbarátok. 25 év, pontosabban idén már 26, de még mindig nem volt elég annyi idő ahhoz, hogy minden tudjunk erről a sorozatról, és még a mai napig is derülnek ki olyan részletek, amiktől leesik az állunk.

Hiába a folytatás, a Jóbarátok nem lesz olyan, mint régen Sztárok Nem érdekel Elolvasom

Ilyen most Jane Sibbett nyilatkozata is, akinek, ha neve elsőre lehet, hogy nem is ismerős, de ha azt mondjuk, hogy ő volt Carol, Ross felesége a sorozatban, akkor egyből beugrik, ugye?

Az ausztrál színésznőnek egyébként sokáig megvolt az esélye arra, hogy ennél jóval nagyobb hírnevet szerezzen magának, ugyanis egy friss interjúban elárulta, hogy majdnem ő lett Rachel Green.

Valójában egy másik szereppel kerestek meg. A készítők azt akarták, hogy a hat főszereplő egyike legyek. Rachel Green karakterét szánták nekem, de erről csak ritkán beszélek, mert ma már tudjuk, nincs senki, aki tökéletesebb Rachel lett volna, mint Jennifer.

Jane Sibbett azt is elárulta, végül miért nem kapta meg a szerepet. A színésznő éppen áldott állapotban volt, mikor a Jóbarátok castingjai zajlottak, és bár ő tűnt a befutónak, mikor a producerek megtudták hogy terhes, egyértelmű volt, hogy az életében talán most nem ez a legjobb pillanat egy ekkora munkára. Így kapta meg végül Carol szerepét, és két nappal fia, Kai születése után már a stúdióban kellett lennie a forgatások miatt, de ez még így is jóval barátibb volt, mintha Rachel-t kellett volna játszania.

ÉS EZT LÁTTAD MÁR?

Galéria / 6 kép Színésznők, akik várandósan forgattak le teljes filmeket - Ráadásul nem is az egyszerűbb fajtából Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria