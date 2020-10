A Trónok harca csillagának haja felér egy katasztrófával

Maisie Williams-t és szerelmét, Reuben Selby-t a napokban ismét együtt kapták le a fotósok. A sztárpár mindig híres egészen különös módon állt az öltözködéshez, ám különc stílusukat annyira imádják a tervezők, hogy a párizsi divathéten például a legmenőbb divatházak bemutatóin bérelt helyük volt az első sorban.

Ezzel még nem is lenne semmi gond, a Trónok harcából ismert csillag és kedvese remekeltek, ám valamiért közben Maisie-nél beütött a hajkatasztrófa. Szeptember 29-én még így állt a kamerák elé...

forrás: GettyImages/Pierre Suu

Ám néhány nappal később történt valami.

A nagy többség erre szokta azt mondani, hogy hajkatasztrófa. Bár ha minket kérdeztek, nagyon is rajongunk azért, hogy Maisie Williams bármilyen őrültségbe is megy bele, azt képes úgy viselni, mintha az lenne a legújabb menőség, de azért abban is biztosak vagyunk, hogy a legtöbb fodrász egy ilyen festés láttán jó pár könnycseppet elhullat a fejmosóba.

