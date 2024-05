Ezeket a típusú autókat lopják el leggyakrabban Magyarországon

Korábbi cikkeinkben már felfedtük, milyen jelzéseket használnak a betörők, ha kinéztek egy házat vagy lakást maguknak, és azt is elárultuk, egyáltalán mitől függ, hogy milyen típusú ingatlanokat szemelnek ki célpont gyanánt. De az sem titok, hogy sajnos az autónkra is nagyon kell vigyáznunk, hiszen Magyarországon is előfordulnak kocsilopások, szerte az országban.

Ráadásul már az sem titok, hogy 2023-ban milyen típusú gépjárműveket tulajdonítottak el hazánkban. A Vezess.hu kérte ki az ORFK-tól az információt, mely tartalmazza, hogy mely kocsikat lopták el tavaly leggyakrabban Magyarországon.

Legelső helyen az Opel szerepel, ezt a Volkswagen és a Suzuki járművek követik. De a Fordok, a Mercedes-Benzek, a BMW-k, Renault-k és Audik is a TOP 8 leggyakrabban ellopott autók listáján szerepelnek.

Magyarországon 2023-ban az Opeleket tulajdonították el leggyakrabban.

A legtöbb, amit megtehetsz az autód biztonsága érdekében, hogy sosem hagyod bent a kulcsot, még akkor sem, ha csak a házadba szaladsz be 2 percre, de a kocsi a kapun kívül van. A tolvajok az ilyen pillanatokat kifigyelik és másodpercek alatt eltűnnek az autóddal. Légy óvatos!

Szintén fontos, hogy óvd a kocsikulcsodat, ne tedd olyan helyre (például farzsebedbe), ahonnan bárki ellophatja. Ha pedig nem bánnád az extra védelmet, érdemes utánanézned, milyen lopásgátlókból válogathatsz, mert ezzel is megnehezítheted az autótolvajok dolgát.

Ha pedig érdekel, milyen jelek utalnak arra, hogy valaki kinézte magának a kocsidat, kattints a galériára:

