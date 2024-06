Magyarország egyik legkedveltebb és legmérgezőbb növénye: ennek a gyönyörű virágnak már egy levele is halálos

Számtalan ehető virág akad, amit sokan sütemények, illetve koktélok díszítésére használnak: ezektől nem kell félnünk, bátran el is fogyaszthatjuk őket. Azonban ez sajnos egyáltalán nem igaz minden növényre, sőt! Vannak olyanok, amelyek elképesztően mérgezőek, akár egyetlen levelük is halálos lehet. Ilyen például a Magyarországon nagyon kedvelt leander vagy babérrózsa (Nerium oleander), ami csodaszép rózsaszín virágokat hoz – de amilyen gyönyörű, olyan veszélyes is a virágja, a levele, a gyökere, de a szára is.

A szakértők szerint ez az akár négy méter magasságot is elérő örökzöld cserje annyira mérgező, hogy akár két levelének az elfogyasztása megölhet egy felnőtt kecskét, juhot, lovat, 30 gramm belőle pedig egy tehénnel is végezhet, de ugyanígy halálos lehet az emberekre is az úgynevezett szívméreg miatt. Kis mennyiségben lenyelve még van esély a túlélésre, amennyiben a tüneteket időben felismerik: ezek közé tartozik a hányás, a letargia, a gyengeség, vagy ha túlságosan könnyű megközelíteni egy állatot, mert annyira rosszul érzi magát. Ha a fentiek egyikét észreveszed, AZONNAL hívd az orvost!

Vannak még növények, amelyektől érdemes megszabadulnod a kertben!

