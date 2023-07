Az a szép a munkahelyi közegben, hogy sosem tudhatod, milyen kollégákat sodor köréd az élet. Ha szerencséd van, akár még barátságok is kialakulhatnak egy munkahelyen, de sajnos nem egy olyan esetről hallunk, amikor egy munkatárs nem segíti, hanem hátráltatja a többiek munkáját.

A rosszabbik eset, ha a vezetőség nem veszi észre, hogy az egyik kolléga minősíthetetlenül viselkedik, akadályozza mások munkáját, sőt ha a vezetőség egyik tagjáról van szó, még az is előfordulhat, hogy inkább az egész társaság felmond, mert úgy sincs esély rá, hogy kirúgják. Vannak azonban happy end-del végződő történetek is, amikor a minősíthetlenül viselkedő kollégának intenek búcsút. Na, meg persze olyan is akad, amikor érthetetlen az elbocsátás indoka és egyáltalán nem is jogos!

Egy internetes fórumon találtunk rá a kérdésre: „Mi volt a munkahelyeden a legdurvább sztori, amiért kirúgták az illetőt?” A válaszok pedig még minket is megleptek.

Kattints a galériára és tudd meg, van-e durvább sztori, mint a tiéd. Szerintünk akad:

Galéria / 9 kép Magyarok elárulták a legdurvább munkahelyi sztorijukat, aminek kirúgás lett a vége Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria

Állítólag ezek a legidegesítőbb dolgok, amiket a munkatársak csinálnak:

Galéria / 8 kép Idegesítő dolgok, amiket munkatársak csinálnak Megnézem a galériát