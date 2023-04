Sőt, még arra is többször volt példa, hogy egymás párjaival jöttek össze a hírességek, amivel nemcsak egymásnál, hanem az embereknél is kiverték a biztosítékot. Persze sokan vélik úgy, hogy a szerelemnek nem lehet határt szabni. Nos, ezt nem mindig sikerült betartani, ami nemcsak a férfiakra, de a nőkre is jellemző volt az elmúlt években.

A következő válogatásban olyan hazai sztárokat gyűjtöttünk össze, akik nem féltek egymás párjaival összeszűrni a levet.

Lássuk, kik ők!

Galéria / 5 kép Valakinek kincs, valakinek szemét - 5 híres magyar ember, akik párt cseréltek egymással Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria