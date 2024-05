A külföldi sztárok menyasszonyi ruhájáról már megannyi lista született, így nem csak azt tudhatjuk már, hogy melyik volt a legdrágább, de azt is, hogy kik érezték úgy, hogy a fehér helyett inkább egy másik színt választanak életük nagy napjára, illetve azzal is elég jól képbe kerültünk már, hogy pontosan ki is vezeti a kimondott boldogító igenek listáját.

Pontosan ezért gondoltuk úgy, hogy ideje lenne a magyar ismert hölgyek háza táján is tenni egy kört, és ha már az esküvői időszak küszöbén állunk, akkor csokorba is gyűjtjük nektek a számunkra legszebb menyasszonyi ruhákat a hazai szcénából. A cikk végén pedig ne felejts el szavazni, hogy neked melyik magyar híresség menyasszonyi ruhája tetszett a leginkább!

Kattints tovább és mutatjuk az elmúlt években milyen menyasszonyi ruhákban álltak oltár elé a magyar hírességek!

Galéria / 10 kép Magyar hírességek meseszép menyasszonyi ruhái Megnézem a galériát

Neked melyik magyar híresség menyasszonyi ruhája tetszett a legjobban? Palvin Barbi Axente Vanessa Trokán Nóra Puskás-Dallos Bogi Stohl Luca Hosszú Katinka Lékai-Kiss Ramóna Tóth Vera Sztarenki Dóra Coco König Megosztom az eredményt

Az InStyle magazin írása.