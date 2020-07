Az elmúlt hetekben több fronton, és több okból is kirobbant az interneten a "lehet-e posztolni a gyerekről" téma. Tóth Gabi és Krausz Gábor például egy hosszú bejegyzésben jelentette be, hogy többé nem osztanak meg olyan fotót kislányukról, melyen felismerhető:

A pár döntésének egyébként vegyes volt a fogadtatása, az énekesnő egy nappal később arról is őszintén beszélt, hogy ezres számokban volt mérhető a kikövetőinek száma, ám őt ez sem érdekli, mert jó döntést hozott.

Alig néhány nappal később pedig újabb ponthoz érkeztünk, mikor Tokár Tomi számolt be arról, hogy alig egy hónapos gyermekük miatt milyen kíméletlen kommenteket kapnak feleségével.

Mi azt gondoljuk, hogy mindenkinek a maga dolga eldönteni, hogy mit csinál, hogy neki mi fér bele a gyerekek posztolásával kapcsolatban, ám most hoztunk néhány olyan hazai ismert arcot, akinek az ingerküszöbe e téren a nullához tendál. A következő sztárok bár elvétve kitesznek egy-egy képet gyerekeikről, olyan fotót sosem töltenek fel a közösségi média felületekre, ahol az arcuk is látható lenne, ezzel igyekezve megvédeni őket az internet veszélyeitől. És sajnos van is mitől/kitől...

Nézd meg galériánkban, kik azok a sztárcsemeték, akiknek sosem láthatjuk az arcát!

