Óceánjáró helyett mérnöki munka - a magyar hegedűs lány zseniális képeken mutatja meg, mennyit változott az élete a COVID miatt

Sárhidai Zsuzsi évekig óceánjárókon hegedült jégrevükben és színházi showk-ban, most a szakmájától teljesen eltérő mérnöki munkát végez - itthon. Ám eszébe sincs elkeseredni: vicces akkor és most fotóival is erre buzdítja követőit.

Zsuzsi 2014 óta dolgozik zenészként hatalmas óceánjáró hajókon, és nem túlzás azt állítani, hogy hegedűművészként beutazta az egész világot. A lány tavaly bekerült egy neves amerikai ügynökséghez, épp saját produkciójával kezdett volna turnézni a hajókon, amikor felütötte fejét a járvány. Haza kellett utaznia, nagyon kevés kivétellel most áll a szakma, az óceánjárók legnagyobb része talán csak jövőre indul el - ő azonban cseppet sincs elkeseredve. A zenélést nem hagyta abba: nemrég hegedült Tóth Gabi új klipjében, vannak stúdiómunkái és különféle felkérései, emellett a szakmájától teljesen eltérő, mérnöki munkát is elvállalt. Sőt, nemrég a filmezést is elkezdte tanulni. Hogy mi hiányzik neki a legjobban? ,,Leginkább a pörgés, a sokféle ember a világ minden tájáról. Olyan nekem a hajós munka, mint egy véget nem érő nyári tábor. Nagyon hiányzik a színpad, de mindenhol optimista vagyok, igyekszem kimaxolni és a jót megtalálni mindenben!" Zsuzsi eldöntötte, vicces képekkel hasonlítja össze az utazós éveit a mostani, korlátozásokkal teli időszakkal. Érdemes megnézni őket! Galéria / 9 kép Világjárás kontra COVID, 2020 – Egy magyar lány fotói