Magyar filmek ünnepe az ETELE Cinema-ban

122 éve, 1901. április 30-án mutatták be az első magyar filmet, melyet Zsitkovszky Béla rendezett „A táncz” címmel. 2018 óta ezt a napot ünnepli a magyar film napjaként országszerte a hazai filmkészítő és a filmekért rajongó közösség.

A programhoz az ETELE Cinema is csatlakozik: április 30-án, vasárnap a mozi két termét kizárólag a hazai alkotásoknak szenteli, a vetítésekre pedig kedvezményes jegyeket válthatnak az érdeklődők.

Itt lesz elérhető a magyar filmek egyik legszélesebb kínálata, a műfajokon átívelő válogatásban minden mozinéző megtalálja a kedvencét, akár a könnyed vígjátékokat, akár az elgondolkodtatóbb műveket keresi, az élőszereplős alkotások mellett pedig természetesen animációs filmek is műsorra kerülnek. Az ETELE Cinema a felnőtt mozirajongók mellett a fiatalabb nézőire is gondolt: két filmet a KIDS teremben vetítenek majd, hogy a gyerekek is maradéktalanul élvezzék a programot.

Az ETELE Cinema-ban a magyar film napján bemutatott filmek teljes listája:



• Toldi

• Lajkó - Cigány az űrben

• Szia életem

• Blokád

• Nyugati nyaralás

• Toxikoma

• Kojot négy lelke

• Egy nap

• Rossz versek

• Larry

• Hat hét

• Magasságok és mélységek

• Lengemesék

• Vízipók csodapók

A mozi műsorán szerepel a Nemzet Aranyai című nagyszabású sport-dokumentumfilm is, ennek vetítései teljes árú mozijeggyel láthatóak.

forrás: PR

