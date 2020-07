Eddig nem viseltél magas sarkút, de szeretnél? 3 kényelmesebb fazon, amiben nem fog fájni a lábad

Ha még nincs túl sok tapasztalatod a magas sarkú viselésében, nem érdemes rögtön a legnagyobb méretekkel próbálkoznod, ugyanis biztos, hogy rövid időn belül megfájdulnak majd a lábaid. Jobban jársz, ha fokozatosan szoktatod hozzá magadat a plusz centikhez, hogy véletlenül se add fel az első nap után; a jó hír pedig az, hogy ebben a kategóriában akad bőven választék!

1. Wedge szandál

Más néven akár éksarkúnak is nevezhetjük ezt a fazont, hiszen lényege, hogy nem aprócska sarkakon sétálsz, és sokkal biztonságosabb érzetet nyújt. A legkényelmesebb magas sarkúnak tartják szakértők is, ráadásul ennek előnye, hogy a magasabb méret sem okoz különösebb fájdalmaz első viseléskor. Persze azért a lábujjak környéke megfájdulhat benne eleinte, ezért a fokozatosság a kulcs! Amikor vásárolsz, nézd meg azt is, hogy a sarok ugyanannyira széles-e, mint az orra. Ha igen, akkor kényelmes lesz, ha viszont keskenyedik, akkor kevésbé.

2. Szandál kockasarokkal

A magas sarkúban való gyakorláshoz elsősorban mindig olyan cipőt kell választanod, ami megfelelő tartást ad a bokádnak, és nem érzed úgy, hogy lifegne a lábadon. Válassz stabil pántos szandált, hozzá blokksarokkal, mert ez az egyik legkényelmesebb megoldás, ha még kezdő vagy a magas sarkú cipők világában.

3. Klasszik középméret

A legelegánsabb magas sarkú cipők azok, amelyek nem túl nagyok, de nem is túl kicsik. Azaz valahol 4-7 centiméter között mozognak, ezáltal kényelmesebbek, és csinossá teszik a szettjeidet is. Ennek leginkább az előző fazonok után érdemes esélyt adni, hiszen addigra már megtanultál magasabb sarkakon járni, és könnyebb lesz hozzászoknod ehhez is. Arra figyelj, hogy amikor vásárolsz, ne a nagyon keskenyedő orrú darabokat válaszd, mert ezek összeszorítják a lábujjakat, így plusz fájdalmat okoznak a lábaidnak.

A törpesarok is szuper választás lehet kezdőknek, ráadásul rendkívül csinos is:

