Elegánsan a magas sarkúban: 5 aranyszabály, amit be kell tartanod ehhez

Ami a 80-as években menő volt

Sokan úgy vélik, ez a cipő csak vékony sarokkal mutat igazán jól, de az elmúlt években bebizonyosodott, hogy a vastagabb változat is lehet kimondottan elegáns. Már önmagában a kialakítása is csinos, pláne egy mules esetében, de mivel ebben sokkal stabilabban tudsz mozogni, a kisugárzásod is magabiztosabbá válik. Ne riadj vissza ezektől, hiszen már rég nem csak a 80-as években divatosak!

Túl a fekete-fehéren

Hasonló a helyzet a mintákkal is. Sokan kizárólag az egyszínű, visszahúzódó magas sarkúkat veszik meg, pedig egy mintás darab képes igazán feldobni az összeállításodat. Ráadásul feltűnőbbé is tesz, miközben elegáns marad a kisugárzásod. Játékos minták, állatmotívumok; most minden jöhet, hiszen az egyediség öltöztet!

A gyakorlás mindennek a kulcsa

Magas sarkúban járni nehéz. Gyakorlás nélkül pedig lehetetlen úgy sétálni benne, hogy ne görnyedj be, ne hajlítsd be a combodat, és sajnos a bokaficam is benne van a pakliban. Ezért az elegáns sarokviselés legnagyobb szabálya az, hogy gyakorolj otthon sokat, mielőtt az utcán is viselnéd. Érdemes fokozatosan emelni a centiket, hogy hozzászoktasd a lábad a sarokhoz, máskülönben az első adandó alkalom elveszi majd a kedved a magas sarkú hordásától.

Sosem késő elkezdeni! Megtanultam magas sarkúban járni! Divat Nem érdekel Elolvasom

A manikűr után

A magas sarok automatikusan vonzza a tekintetet a lábaidra, de egy apró részletről sokan megfeledkeznek. Az, hogy milyenek a körmeid a lábujjadon, jelentősen javíthat vagy ronthat az összképen, és hidd el, ezt mindenki észreveszi. Úgyhogy amikor tudod, hogy a magas sarkú szandálodat fogod viselni este, mindenképpen adj magadnak egy gyors pedikűrt!

Ne csak a sarkat nézd

A magas sarkú cipő vásárlásánál rengeteg dologra kell figyelni (IDE kattintva találsz egy útmutatót is), de van egy, amiről sokan megfeledkeznek. Ne csak a sarok magasságát és az anyagot nézd, hanem azt is, hogy a talp része mennyire vastag. Minél vékonyabb, annál kellemetlenebb lesz járni benne, fájni fog a viselése, és minimális tartást ad csak a bokádnak, ami a gerincedre is plusz nyomást helyez. Ahhoz, hogy elegáns legyél a magas sarkúban, nem csak annak színe számít, hanem minden részlet, ami hozzátesz a magabiztos viseléséhez.

Sarah Jessica Parker újra divatba hozza az alábbi, egykor imádott cipőt Green Stiletto Nem érdekel Elolvasom

A galériában egy kis street style inspirációt is találsz a kényelmes magas sarkú cipők kategóriájában!

Galéria / 4 kép Ez a kényelmes cipősarok magasság – street style inspirációk Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria