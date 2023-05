Hódítanak a különleges színű és egyedi sarokkal megálmodott magas sarkú cipők: idén nem győzöl közülük választani

A klasszikus női eleganciát képviselő magas sarkú cipők sosem mennek ki a divatból, de ez nem jelenti azt, hogy időről időre ne változna a fazonjuk, esetleg a színük, azaz ne jelennének meg újdonságok ezen a fronton is. A fekete és fehér színű tűsarkú cipők alapdaraboknak számítanak, de idén a harsány színek is teret nyernek maguknak, sőt ami talán még izgalmasabb: a különleges és egyedi sarokkal megálmodott darabok is hódítanak. Emellett továbbra is trendinek számítanak a csillogó, kövekkel és láncokkal díszített lábbelik.

A DEICHMANN ezúttal is élen jár a cipőtrendeket illetően, ugyanis lehengerlő színű és fazonú magas sarkú cipellők közül tudsz választani az üzletben és az online webshopon keresztül. Megtalálod a chunky szandálokat, a finom pasztell árnyalatú darabokat, az extra pop-up színű csodákat, a metálfényű tűsarkú cipőket, sőt az átlátszó pántú darabokat is. A kínálatot végignézve képtelenség egyetlen darab mellett letenni a voksot, és az is biztos, hogy nemcsak azoknak kedveznek, akik az újdonságokat szeretik, hanem azoknak is, akik imádják a retrót. A vastagabb, blokksarkú cipők az 1950-es években hódítottak, a vékony „kitten heels” az 1960-as években jelent meg, míg a platform az 1980-as években robbant be igazán, amit az egyszerű fazonok követtel az 1990-es években. Mindegyik elemből találsz egy kicsit a DEICHMANN kínálatában, amit az alábbi galériában végig is nézhetsz!

Kattints!

Galéria / 27 kép Különleges magas sarkú cipők a DEICHMANN kínálatában Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria