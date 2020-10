Noha nyáron töltötte be a 62. életévét, egy pillanatra sem hajlandó lelassítani. A szülinapját például fiatalokat meghazudtoló partival ünnepelte, most pedig épp azon dolgozik, hogy saját életéről is film készüljön. Ennek részleteiről itt olvashatsz is:

Az énekesnő sosem foglalkozott az életkorával, és mindig annak megfelelően élte az életét, ahogy épp kedve támadt. Tegnap is alátámasztotta ezt, amikor közzétett magáról néhány fotót, hogy megmutassa rajongóinak, ő is elment szavazni az elnökválasztásra. Az emberek viszont sokkal inkább döbbenetes átalakulásával foglalkoztak: az énekesnő rágógumi rózsaszínre festette haját, és már-már felismerhetetlen a fotóján!

Annyi biztos, hogy nem néz ki 62 évesnek!

már évtizedek óta a zenei világban tevékenykedik, átalakulását pedig jól megmutatják ezek a fotók!

