A világhírű énekesnő augusztus 16-án ünnepelte 62. születésnapját, méghozzá nem is akárhogyan. legújabb szerelmével, Ahlamalik Williammel utazott Jamaicába, ahova természetesen a gyermekeit is elvitte. Más anyákkal ellentétben viszont nemcsak tortázás és éneklés volt, hanem családi füvezés is, amelyről képeket is tett fel a közösségi oldalaira.

Mondanunk sem kell több rajongóját sikerült magára haragítania, hiszen egy felelősségteljes édesanya sosem engedné meg magának, hogy a gyerekei ilyen szituációban lássák, sőt még őket is erre búzdítsa.

Az énekesnő sosem vetette meg az élvezeteket, amiről úgy néz ki, a mai napig nem tudott lemondani. 62 évesen is hetente többször bulizik, füvezik és habzsolja a fiatal szeretőket. Gyermekeit egy időben zavarta édesanyjuk viselkedése, most azonban a legfrissebb képek tanúsága szerint már sikerült elengedniük magukat a társaságában.

Ebben persze nagy szerepet játszik Ahlamalik is, aki igyekszik szoros kapcsolatot ápolni Lourdes-szel, Rocco-val és két örökbefogadott gyermekével is, amit az énekesnőnek szervezett ünnepségen el is mélyített.

és fiatal párja néhány hónapja jöttek össze és a jelek szerint óriási a szerelem köztük. Sokan úgy vélik, hogy a fiatal férfi csak így akar hírnevet szerezni magának, de az énekesnő nem hajlandó hinni a pletykáknak.

