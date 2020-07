Bár egy ideje már úgy tűnt, hogy a tükörszelfik kora leáldozóban van, az utóbbi hetekben mégis egyre több sztárnál kerülnek elő ismét ilyen jellegű fotók a hírfolyamban. Nos, a popdíva sosem szeretett belesimulni az elvárásokba, sőt, a polgárpukkasztás sem áll távol tőle. A 61 éves azonban most ismét meglepte a rajongókat, amikor alig pár órája egy szál bugyiban állt kamera elé. És, hogy mit akart üzenni a fotóval?

Mindenkinek van mankója…

Egyrészt a tények mellett ne menjünk el, hiszen tudvalévő, hogy az énekesnőnek valóban szüksége van egy ideje mankókra a térdszalag szakadása miatt, valamint az ebből eredő csípő-, és térdfájdalmai miatt. Azonban a kommenteket olvasva úgy tűnik, hogy több rajongójánál is mélyebbre találta az üzenete, ők egyenesen azt érzik, hogy a díva maga nyújt mankót sok ezer embernek azzal, hogy egy ilyen fotót is hajlandó bevállalni. És kétségtelenül igazuk van, hiszen egy-egy ilyen megnyilvánulásával csak még nagyobbra nyitja a teret azok előtt, akik maguktól nem mernének kiállni, felszólalni – legyen szó bármilyen ügyről. Szintén meg kell jegyezni, hogy valószínűleg 61 évesen összetennénk majd a kezünket, ha ilyen jó formában lennénk, mint most ő...

Ahogy az alábbi sztároknak sem lehet okuk panaszra a fittséget illetően...

